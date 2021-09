Săn đất cắt lỗ sau dịch bệnh, sẵn tiền dư âm thầm mua gom lô nhỏ

Hơn một tháng trước, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bản thân cũng đang tạm ngừng vịệc ở nhà nhưng anh Nguyễn Văn Nam, 42 tuổi ở Kiến Hưng, Hà Đông (Hà Nội) vẫn tranh thủ lên các group mua bán nhà đất để tìm mua thêm nhà.

Người đàn ông này cho biết, anh đã kết hôn 15 năm nay. Sau nhiều năm kinh doanh hàng gia dụng, vợ chồng anh mua được một căn nhà 40m2 ở phường Kiến Hưng từ 7 năm trước để ổn định cuộc sống. Do cố gắng tiết kiệm, hai vợ chồng để ra được 2,3 tỷ. Do đó, hai người đã nghĩ tới chuyện mua nhà để đầu tư từ mấy tháng trước. Song, do dịch bệnh nên anh còn nghe ngóng thị trường, chưa quyết định.

“Từ đầu năm, vợ chồng tôi đã có ý định mua nhà, nhưng lúc đó, thấy khu vực Hà Đông mình ở giá tăng quá cao bất chấp dịch bệnh. Thậm chí quan sát, có nhiều nơi bị đẩy giá sốt ảo. Vì thế, tôi quyết định không xuống tiền thời điểm đó và chờ thời cơ khác", anh kể.