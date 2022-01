Săn con cá bống nặng 5kg, đặc sản hiếm ăn Tết

23 phút trước Tin Y tế

Hải Phòng - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định thành lập Khu điều trị dã chiến đối với can, phạm nhân nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại Trại tạm giam Công an thành phố trên địa bàn xã Chiến Thắng - huyện An Lão.