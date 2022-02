Sân cỏ châu Âu tràn ngập cờ Ukraine

Trận Frankfurt - Bayern Munich bắt đầu với nghi thức phản đối chiến tranh.

Trong trận này, tiền đạo Lewandowski mang băng đội trưởng thay cho đội trưởng Manuel Neuer bị chấn thương và đội phó Muller bị COVID-19. Cầu thủ người Ba Lan đã chọn băng là cờ Ukraine.

Sau trận đấu, anh còn đăng lại tấm hình của mình kèm thông điệp: As an athlete, I can't pretend nothing is happening (Là một vận động viên, tôi không thể giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra), kèm hastag #StandWithUkraine. Trước đó, tiền đạo của Bayern cũng ủng hộ lập trường của Liên đoàn bóng đá Ba Lan là tẩy chay trận play-off tranh vé World Cup cuối tháng 3 với Nga.

Thông điệp và lá cờ Ukraine trên băng đội trưởng của Lewandowski.

Ở Europa League, Barcelona và Napoli đã cùng chụp hình chung trước trận với thông điệp “ngừng chiến”.

Barcelona - Napoli chụp hình chung trước trận.

Năm 2003, Barcelona cũng từng gây tiếng vang khi ra sân đá với Racing Santander ở La liga với những chiếc áo có dòng chữ “Barca vì hòa bình” để phản đối cuộc chiến diễn ra tại Iraq.

Cầu thủ Ukraine hướng về quê hương

FIFA cấm tiệt các hình thức thể hiện thông điệp mang tính chính trị trên sân có của cầu thủ, nhất là việc viết vào áo lót và khoe ra mỗi khi ghi bàn. Nhưng điều đó không ngăn được Ruslan Malinovskyi, tiền vệ đang khoác áo Atalanta.