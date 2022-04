Sân bay quá vắng: Giảm giá vé, miễn thị thực kéo khách đến Cần Thơ

Sân bay lớn nhưng vắng khách

Báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Cần Thơ, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động khai thác tại Cảng Cần Thơ trong năm 2020 và 2021 sụt giảm mạnh. Lượng khách đi/đến sân bay này năm 2020 đạt 1 triệu người, giảm 22,3% so năm 2019; năm 2021 chỉ còn 513.000 khách, giảm 50,6% so năm 2020 và giảm 61,5% so năm 2019.

Sang năm 2022, khi dịch bệnh dần được kiểm soát, các hãng hàng không đang khôi phục lại các đường bay nội địa đến Cần Thơ với mạng đường bay và tần suất ở mức tương đương với năm 2019.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, với lịch bay mùa Hè (từ 27/3 đến 29/10), 3 hãng hàng không Vietnam Airlines, VietJet Air và Bamboo Airways sẽ khai thác 7 đường bay từ Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Phú Quốc và Côn Đảo đi/đến Cần Thơ với tần suất là 125 chuyến bay/tuần (16-18 chuyến bay/ngày).

Sân bay Cần Thơ hoạt động chưa hết một nửa công suất vì vắng khách

Với hàng không quốc tế, các hãng Thai AirAsia (Thái Lan) và AirAsia (Malaysia) cũng mong muốn khai thác trở lại các đường bay từ Kuala Lumpur, Bangkok đi/đến Cần Thơ khi xin lại slot lịch bay mùa Hè 2022.