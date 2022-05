Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất "căng như dây đàn" trong ngày nghỉ cuối cùng

Đối với nhà ga quốc tế, từ ngày 29/4, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về việc hạn chế người đón, tiễn tại cảng hàng không, căn cứ thực tiễn khai thác, Cảng Nội Bài triển khai phương án điều chỉnh luồng tuyến phục vụ hành khách, ứng phó với tình trạng quá tải tại khu vực làm thủ tục hàng không nhà ga hành khách T2.

Theo đơn vị này, mặc dù sản lượng khách quốc tế qua sân bay Nội Bài hiện nay chưa cao, nhưng ghi nhận lưu lượng khách và người nhà đưa tiễn rất đông tại các khung giờ cao điểm quốc tế đi. Do đó, phương án điều chỉnh luồng tuyến phục vụ hành khách, hạn chế người nhà đưa tiễn được cảng kích hoạt nhằm bảo đảm an ninh an toàn hàng không, an ninh trật tự và chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách.

Với phương án nói trên, từ 19h30-24h hàng ngày, chỉ có hành khách đi máy bay, nhân viên nội bộ và những người được cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền mới được vào khu vực làm thủ tục hàng không, người đón/tiễn hành khách đi tàu bay không được phép vào khu vực này.