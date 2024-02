Sân bay Nội Bài mở một làn thu phí không dừng

Tất cả phương tiện đi vào làn này sẽ được tính phí và tự động trừ tiền trên tài khoản ETC. Trường hợp tài khoản ETC không đủ số dư để trả phí, tài xế phải thanh toán tiền mặt hoặc thanh toán bằng thẻ ngân hàng qua máy POS.

Chủ xe đã có tài khoản ETC sử dụng trên các quốc lộ, cao tốc có thể lưu thông qua làn ETC mà không cần dán thêm thẻ hay phát sinh thủ tục. Mức phí được thu qua hệ thống ETC giữ nguyên như cũ.