Sân bay Nội Bài dự kiến đón 410.000 lượt khách dịp nghỉ lễ 2/9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày và ngay trước thềm khai giảng của học sinh, do vậy nhiều gia đình coi đây là dịp cho con em đi du lịch trước khi vào năm học mới.

Sân bay Nội Bài dự báo lượng hành khách di chuyển qua sân bay tăng 5% so với ngày thường. Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ sẽ có khoảng 410.000 lượt khách, tăng 37% so với dịp 2/9/2022 và gần 2.500 lượt chuyến bay, tăng 17% so với cùng kỳ.