Samsung sẽ tăng giá bán Galaxy S25 Ultra?

Samsung Galaxy S25 Ultra dự kiến tăng giá 2,7 triệu đồng với chip Snapdragon 8 Elite, màn hình M14 mới cùng camera nâng cấp mạnh mẽ Giới công nghệ đang bàn tán sôi nổi về mức giá của Galaxy S25 Ultra sau khi leaker nổi tiếng Setsuna Digital tiết lộ thông tin gây sốc về chi phí sản xuất. Theo đó, flagship mới nhất của Samsung có thể sẽ chạm mốc 34,5 triệu đồng, tăng tới 2,7 triệu đồng so với Galaxy S24 Ultra. Chi phí sản xuất tăng cao chủ yếu đến từ việc Samsung quyết định trang bị những công nghệ hàng đầu cho Galaxy S25 Ultra. Con chip Snapdragon 8 Elite thế hệ mới có giá lên tới 4,9 triệu đồng, đắt hơn 30% so với chip tiền nhiệm. Samsung cũng đầu tư mạnh vào màn hình với tấm nền M14, hứa hẹn giải quyết triệt để vấn đề "màn hình hạt" mà nhiều người dùng phàn nàn trên các model trước. Điểm nhấn đáng chú ý khác trên Galaxy S25 Ultra là camera góc siêu rộng 50MP, một bước nhảy vọt so với cảm biến 12MP hiện tại. Nâng cấp này không chỉ cải thiện chất lượng ảnh mà còn đẩy chi phí sản xuất lên cao hơn. Trên thị trường smartphone cao cấp, Galaxy S25 Ultra sẽ là model đắt nhất khi iPhone 16 Pro Max và Google Pixel 9 Pro XL. Để thuyết phục người dùng, Samsung tích hợp nhiều công nghệ độc quyền như frame interpolation cho gaming 120fps và các tính năng phần mềm tiên tiến. Với mức giá dự kiến tương đương 3 tháng lương của người lao động thu nhập khá tại thành phố lớn, Galaxy S25 Ultra sẽ là khoản đầu tư đáng cân nhắc. Tuy nhiên, những nâng cấp đột phá và vị thế flagship hàng đầu vẫn có thể thu hút người dùng đang tìm kiếm smartphone cao cấp trong năm 2024.