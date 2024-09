Samsung Galaxy S25 và S25 Plus có camera dị như đồ vật từ game Mario

Thiết kế phần camera của Samsung Galaxy S25 và S25 Plus có đôi chút khác biệt so với thế hệ trước, và đặc biệt khiến nhiều người tò mò về công năng. Một số bản render của Samsung Galaxy S25 trong thời gian gần đây cho thấy chiếc điện thoại này có thiết kế không quá khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm, trừ phần camera sở hữu các vòng tròn đồng tâm. Phần hình tròn đồng tâm được cho là sẽ xuất hiện trên cả 3 phiên bản S25 thường, S25 Plus và S25 Ultra, nhưng ở 2 bản thường và Plus sẽ có chút khác biệt. Cụ thể, theo bài đăng của leaker Ice Universe trên Weibo, hình ảnh render mặt bên của Samsung Galaxy S25 cho thấy phần camera nhô ra ngoài và có viền rộng hơn, để lộ một khe hở ở giữa. Thiết kế này gợi nhớ đến hình ảnh những chiếc ống nước màu xanh trong loạt game Mario huyền thoại. Phần viền nhô ra của Samsung Galaxy S25, chưa rõ có công dụng gì. Theo leaker, đây được gọi là “thiết kế hai lớp” và chỉ dành riêng cho 2 phiên bản cấp thấp hơn. Camera của dòng Ultra sẽ có sự khác biệt, nhưng chưa được tiết lộ. Vòng bao quanh phía trên camera này gây ra nhiều tò mò về công năng thực tế, khi chưa rõ ích lợi của nó là gì nhưng đã có thể đoán được phần khe hở sẽ là "nam châm" thu hút các loại bụi và sợi, khó vệ sinh hơn bề mặt trơn thông thường. Trước mắt, phần thiết kế khác lạ này có thể là một ý tưởng đổi mới nào đó của Samsung mà chúng ta chưa thể đoán được ý đồ. Dòng Galaxy S chủ lực và Galaxy Z gần đây đã bị người dùng phàn nàn về việc chậm đổi mới, sáng tạo so với các đối thủ khác trong thế giới Android, nên hãy thử chờ xem lần này Samsung có bất ngờ nào cho người dùng. Samsung Galaxy S25 dự kiến được ra mắt vào khoảng tháng 1/2025. Thạch Anh