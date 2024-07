Samsung Galaxy S25 Ultra lộ thiết kế mới dễ cầm nắm hơn, đi ngược lại S24 Ultra

Ice giải thích lý do cho thiết kế này là để chiếc điện thoại dễ chịu hơn khi cầm nắm trong khi vẫn sang trọng khi nhìn từ mặt trước. Khi sử dụng chiếc Galaxy S24 Ultra, một số người dùng đã kêu ca về cảm giác cấn tay khi phần viền quá vuông vắn, sắc cạnh. Tuy nhiên, không thể phủ nhận thiết kế vuông vắn đó của S24 Ultra tạo nên một vẻ đẹp cá tính riêng, trông khá tinh xảo và cao cấp. Như một redditor miêu tả, S24 Ultra có thiết kế giống "một hình hộp chữ nhật hoàn chỉnh".

Ice còn cung cấp thông tin thêm rằng phần khung giữa khá lớn của S25 Ultra sẽ được làm gọn lại so với người tiền nhiệm, sở hữu độ rộng tương đương S24 thường, do đó tạo cảm giác phần viền màn hình mỏng hơn S24 Ultra. Tất nhiên, S25 Ultra vẫn khó có thể mỏng như S24 (7,6mm). Mặt khác, nó sẽ mỏng hơn một chút so với S24 Ultra (8,4mm so với 8,6mm).