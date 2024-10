Samsung Electronics đạt giá trị thương hiệu 100 tỷ USD, vươn lên thứ 5 toàn cầu

Với giá trị thương hiệu đạt mức 100,8 tỷ USD trong năm nay, Samsung vươn lên vị trí thứ 5 toàn cầu trong 5 năm liên tiếp, trở thành thương hiệu châu Á duy nhất lọt vào top 5. Trụ sở công ty Samsung Electronics ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN) Theo báo cáo "Thương hiệu toàn cầu tốt nhất" của tổ chức uy tín của Mỹ Interbrand được công bố ngày 10/10 (theo giờ Seoul), giá trị thương hiệu của công ty sản xuất hàng điện tử Samsung Electronics (Hàn Quốc) đã đạt mức 100,8 tỷ USD trong năm nay, đánh dấu mức tăng 10% so với năm 2023. Với thành công này, Samsung vươn lên vị trí thứ 5 toàn cầu trong 5 năm liên tiếp, trở thành thương hiệu châu Á duy nhất lọt vào top 5. Đánh giá của Interbrand xem xét hiệu suất tài chính, ảnh hưởng của thương hiệu đến quyết định mua hàng và khả năng cạnh tranh của thương hiệu, đã đánh giá những nỗ lực của Samsung trong việc thâm nhập thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) di động và việc mở rộng công nghệ AI trên toàn bộ dòng sản phẩm của mình là những yếu tố chính trong sự tăng trưởng của công ty. Khả năng cạnh tranh về AI của bộ phận bán dẫn của công ty Samsung cũng góp phần đáng kể vào sự gia tăng giá trị thương hiệu. Kể từ lần đầu tiên đạt vị trí thứ 5 vào năm 2020, giá trị thương hiệu của Samsung đã tăng tổng cộng 62% trong bốn năm. Công ty đã tập trung vào tầm nhìn "AI cho tất cả mọi người (AI for All)", giới thiệu các sản phẩm được tăng cường AI như dòng Galaxy S24, TV AI và các thiết bị AI Bespoke. Samsung cũng đã mở rộng việc sử dụng vật liệu tái chế trong nhiều dòng sản phẩm khác nhau và hợp tác với các công ty hàng đầu trong ngành để giảm lượng khí thải carbon trong quá trình sử dụng thiết bị. Những nỗ lực phát triển bền vững này, cùng với các chiến lược thương hiệu toàn cầu nhất quán, đã được ghi nhận trong đánh giá của Interbrand./.