Samsung dập tắt hi vọng về Galaxy Z Fold giá rẻ

Chỉ rõ mối đe dọa an toàn thông tin mạng với cơ quan báo chí truyền thông ngày càng phức tạp, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin Trần Quang Hưng cũng nhấn mạnh tính cấp thiết của việc trang bị kỹ năng an toàn trên mạng cho mỗi nhà báo.