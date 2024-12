Samsung 'đá' Galaxy S23, S22 khỏi chương trình One UI 7 Beta

Samsung gây tranh cãi khi giới hạn quyền tham gia One UI 7 Beta chỉ cho dòng Galaxy S24, khiến người dùng Galaxy S23 và S22 bất ngờ và thất vọng. Samsung vừa có động thái bất ngờ khi thu hẹp phạm vi thử nghiệm One UI 7 Beta, chỉ dành riêng cho dòng flagship mới nhất Galaxy S24. Quyết định này khiến không ít fan Galaxy S23 và S22 phải "ngậm đắng nuốt cay" khi bị gạch tên khỏi danh sách trải nghiệm sớm. Người dùng "dậy sóng" vì bị giới hạn quyền truy cập Khi One UI 7 Beta chính thức ra mắt vào ngày 05/12/2024, nhiều người dùng Samsung đã rất phấn khích với kỳ vọng được "đụng" vào phiên bản phần mềm mới. Tuy nhiên, niềm vui chẳng được bao lâu khi các báo cáo gần đây xác nhận: chỉ Galaxy S24 mới được "xuống nước". Đây quả là cú "phũ" không nhẹ với các fan trung thành của Galaxy S23 và S22, buộc họ phải kiên nhẫn chờ bản chính thức. Có vẻ như sự chậm trễ trong việc triển khai beta (vốn dự định từ tháng 11) đã khiến Samsung phải thay đổi chiến lược. Samsung thay đổi "cuộc chơi" Khác với những năm trước khi Samsung rộng cửa đón nhiều mẫu Galaxy vào "sân chơi" beta, năm nay họ lại chọn cách "kén chọn" hơn. Nguyên nhân có thể đến từ áp lực phải bắt nhịp với lộ trình Android của Google. One UI 7 được xây dựng trên nền tảng Android 15 với nhiều tính năng xịn sò và giao diện mới toanh. Nhưng với việc Android 16 đã "đếm ngày" ra mắt vào giữa 2025, Samsung có vẻ muốn tập trung "chiều chuộng" Galaxy S24 để đảm bảo mọi thứ trơn tru. Lịch trình thử nghiệm phiên bản One UI 7 Beta Theo nguồn tin đáng tin cậy, One UI 7 Beta 3 sẽ sớm "đến tay" người dùng Galaxy S24, còn các giai đoạn thử nghiệm tiếp theo vẫn đang bỏ ngỏ. Bản hoàn chỉnh của One UI 7 dự kiến sẽ "trình làng" tại sự kiện Samsung Unpacked ngày 22/01/2025, cùng với dàn "siêu phẩm" Galaxy S25, Galaxy Ring 2 và các thiết bị AR mới toanh. Dù việc "đóng cửa" với các mẫu cũ cho thấy Samsung đang "chật vật" trong cuộc đua với Google, nhưng cách làm này đang khiến cộng đồng Galaxy "dậy sóng" không hề nhỏ.