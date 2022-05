Samsung công bố khoản đầu tư “khủng” nhất lịch sử

Đây là khoản đầu tư lớn nhất lịch sử của tập đoàn Hàn Quốc. Samsung lựa chọn thiết kế chip, sản xuất chip và công nghệ sinh học là ba trụ cột tăng trưởng tương lai. Quy mô đầu tư tăng 30% so với 5 năm trước đó. Trong số này, 360 nghìn tỷ won sẽ dành cho Hàn Quốc.

“Viên ngọc” Samsung Electronics sẽ dùng nguồn vốn mới để củng cố năng lực nghiên cứu và giới thiệu nhiều công nghệ tinh vi hơn trong thiết kế chip và sản xuất chip. Công ty hiện là nhà thầu sản xuất chip lớn thứ hai thế giới, chỉ sau TSMC. Họ dự định tiết lộ kế hoạch sản xuất đại trà chip 3nm trong nửa đầu năm nay.

Ngoài ra, Samsung sẽ phát triển chip thế hệ tiếp theo cho siêu máy tính, robot và các trường hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo khác, từ cảm biến hình ảnh HD đến bộ xử lý ứng dụng điện năng thấp. Đối với bộ phận chip DRAM mà Samsung đã đứng đầu thế giới trong ba thập kỷ qua, công ty sẽ mở rộng ứng dụng của quy trình in thạch bản cực tím (EUV) để cải thiện việc sản xuất các con chip hiện đại. Samsung đã bắt đầu sản xuất memory chip 14nm sử dụng EUV vào tháng 10/2021. Công nghệ sẽ thay thế công nghệ in quang khắc sử dụng argon fluoride ngày nay, giúp Samsung tiếp tục dẫn đầu cuộc đua so với các đối thủ Trung Quốc và Mỹ.