Sâm tiến vua qua bàn tay của cử nhân Sử

Vụ đầu tiên coi như mất trắng. Không bỏ cuộc, cuối năm 2022, anh Kiểm gieo lứa sâm mới. Với sự chăm chỉ, cố gắng không ngừng, 1,8ha cho sản lượng 4 tấn sâm củ, đến thời điểm này đã được thu hoạch hết. Anh Kiểm tâm sự: “Đặc điểm của sâm Thổ Hào là loài cây ưa nắng, dễ trồng, dễ chăm sóc, phù hợp với đất xốp, chân ruộng cao. Do hàm lượng chất dinh dưỡng cao nên sâm Thổ Hào dễ bị sâu bệnh, rệp sáp tấn công và bệnh thối cổ rễ. Do đó, ngay khi làm đất đã phải phòng trừ sâu bệnh bằng cách sử dụng vôi bột, chế phẩm sinh học để diệt trừ nấm, mầm bệnh. Cây sâm phát triển sinh trưởng ở giai đoạn đầu rất mạnh, còn về sau hoạt động theo cơ chế ngủ đông. Đặc biệt vào mùa đông, nếu không thu hoạch kịp thời thì tỷ lệ hao hụt rất lớn”.

Nói về triển vọng phát triển cây sâm Thổ Hào tại địa phương, ông Đặng Hữu Biền - Chủ tịch UBND xã Thanh Hà cho hay: “Sau thời gian thử nghiệm, cây sâm Thổ Hào rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây. Hiệu quả kinh tế của cây sâm so với cây trồng truyền thống như lúa, khoai,... cao hơn rất nhiều. Do đó, thời gian tới sẽ đầu tư mở rộng diện tích trồng sâm. Tuy nhiên, cũng như nhiều loại nông sản khác, việc đảm bảo đầu ra là hết sức quan trọng. Chúng tôi mong muốn sẽ có doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến bao tiêu sản phẩm cho người trồng. Ngoài ra, chế biến các sản phẩm OCOP từ sâm Thổ Hào như: viên sâm, bột sâm 3 in 1 và trà sâm túi lọc,…”.

Anh Hoàng Văn Kiểm không nhận mình là chuyên gia nông nghiệp. Nói về quá trình phục tráng và phát triển cây sâm Thổ Hào, biến loại sản vật này thành hàng hóa, cho doanh thu hơn nửa tỷ đồng mỗi năm, anh cho rằng, việc khởi nguồn từ sự tò mò và tính liều cố hữu của mình.

Thu Hiền