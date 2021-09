Sam Smith tung soundtrack cho phim 'Dear Evan Hansen', được kỳ vọng sẽ là tuyệt phẩm như nhạc phim của 'La La Land' và 'The Greatest showman'

Album nhạc phim đón chào sự xuất hiện của Sam Smith, Finneas, Summer Walker, SZA, Carrie Underwood và Tori Kelly. Trong khi Sam Smith kết hợp cùng Summer Walker để hòa ca You will be found, Carrie Underwood và Dan + Shay sẽ thổi làn gió mới cho tác phẩm Only us.