Sam, Ninh Dương Lan Ngọc 'bé như cái kẹo' bên đồng nghiệp

Mới đây, Ali Hoàng Dương chia sẻ đoạn clip ngắn, ghi lại hậu trường quay TikTok cùng 3 đồng nghiệp là Sam, Ninh Dương Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch.

Ngoài những giây phút vui nhộn và đáng yêu, cư dân mạng cũng quan tâm tới vóc dáng của 4 ngôi sao khi đứng cạnh nhau.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Hậu trường quay TikTok của 4 ngôi sao Vbiz.

Đứng cạnh 2 nam ca sĩ "cao như cây sào", thân hình Ninh Dương Lan Ngọc và Sam vốn nhỏ bé lại càng thêm khiêm tốn.