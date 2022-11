Ngô Kiến Huy bị lột áo và cà vạt.



Nam ca sĩ tháo chạy khi bị "tấn công hội đồng".



Sau khi bị lột 2 món đồ, chủ nhân bữa tiệc trở nên giản dị bất ngờ giữa họp báo.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Sam bị lột giày, Ngô Kiến Huy bị lột đồ giữa đám đông.

N.Đ.T

Theo Vietnamnet