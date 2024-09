Sam Altman: ‘Kỷ nguyên trí tuệ’ chỉ còn cách loài người vài nghìn ngày

Năm 2024 là lần đầu tiên ‘Cuộc thi an toàn và bảo mật thông tin toàn quốc CIS’ được tổ chức. Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bảo mật, an toàn, an ninh thông tin.