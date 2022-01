Salon tóc thoát nạn hỏa hoạn nhờ pha xử lý nhanh như chớp của chính ‘thủ phạm’

Dưới đây là một số bình luận của cư dân mạng:

- Anh áo trắng đúng là vừa đáng trách vừa đáng khen. Nhưng salon cũng thật may mắn khi không có thiệt hại gì về người và của cải cả.

- Tết gần đến rồi, mình nghĩ tất cả các cửa hàng kinh doanh đều nên cẩn thận hơn trong việc đề phòng hỏa hoạn. Chỉ cần 1 chút sơ suất nhỏ sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.

- Do sự việc này “thủ phạm” xử trí nhanh chứ không lại có một tai nạn kinh hoàng rồi. Thật vui và may mắn khi mọi người đều an toàn.

Bạch Dương