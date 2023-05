Sailor.D - học trò Chi Pu đang thi đấu ở SEA Games 32 là ai?

Trong số các VĐV Việt Nam tham dự bộ môn breaking tại SEA Games năm nay, Sailor.D có lẽ là cái tên không còn xa lạ với khán giả đại chúng. Sailor.D tên thật là Nguyễn Thành Đạt đến từ Ninh Bình, từng tham gia nhiều nhóm nhảy như Titan Crew, The Last Battle, Hanoi All Star. Hiện tại, Sailor.D đang là một giáo viên dạy nhảy.

Trên hành trình gần 10 năm theo đuổi nhảy múa, Sailor.D đã giành nhiều giải thưởng như: Quán quân Breaking 1VS1 Hipfest 2020, Quán quân Hanoi All In One 2019, Á quân BBIC ASIA 2019, Quán quân Red Bull All Style 2019, Quán quân Urban Jam 2019. Sailor.D cũng thể hiện khả năng biên đạo khi hợp tác với các tên tuổi như Hà Lê, Vanh Leg... Anh chàng bboy cũng đã từng thử sức với âm nhạc khi ra mắt các bản rap như Nàng Thơ, Mật Ngọt Tình Đầu,... song lại không gây quá nhiều sự chú ý.

Đặc biệt, anh cũng từng là thí sinh của đội captain Chi Pu tại Street Dance Vietnam mùa 1, là một trong những "quái vật" kể từ những vòng đầu tiên với bộ môn breaking sở trường. Tại cuộc thi này, anh chỉ dừng chân duy nhất trước Đăng Quân (thể loại popping) để trở thành Á quân Street Dance Vietnam mùa đầu tiên. Đáng chú ý, cả Quán quân Đăng Quân lẫn Á quân Sailor.D đều là thí sinh của captain Chi Pu.