Sai phạm kinh doanh xăng dầu: 'Đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa bị nêu tên

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức có trụ sở tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, được thành lập năm 2001 rồi mở rộng hệ sinh thái với nhiều công ty và chi nhánh, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau gồm xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí...

Cách đây 10 ngày, Cục Thuế tỉnh Nghệ An thông tin, đến thời điểm 30/11/2023, Công ty Thiên Minh Đức đang nợ tiền thuế với 950 tỷ đồng. Ngoài ra, Thiên Minh Đức còn nợ ngân hàng hơn 4.300 tỷ đồng, toàn bộ vốn góp của cổ đông đã thế chấp.

Cục Thuế Nghệ An đã gửi văn bản tới Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành do đang bị cưỡng chế thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 20/12/2023 cho đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.