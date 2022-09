Sai phạm khi kiểm định xe cơ giới, nhiều đăng kiểm viên bị kỷ luật

Từ 15/8, đăng kiểm viên Lê Tự Trị, Giám đốc của Trung tâm đăng kiểm 85-02D (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) còn bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên do cập nhật bổ sung dữ liệu kiểm định phương tiện sai quy định.

Ngoài các trường hợp trên, Thanh tra Bộ GTVT và Cục Đăng kiểm còn phát hiện vi phạm và dừng toàn bộ hoạt động đăng kiểm 1 tháng đối với Trung tâm đăng kiểm 15-07D (phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Tp. Hải Phòng); dừng 1 dây chuyền đăng kiểm đối với Trung tâm đăng kiểm 63-02D (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và Trung tâm đăng kiểm 62-01S (thị xã Tân An, tỉnh Long An).