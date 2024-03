Sai phạm Đăng kiểm: Khởi tố, bắt giam thêm 63 bị can

Ngày 10/3, thông tin từ Công an TP.HCM, mở rộng điều tra “đại án đăng kiểm”, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam thêm 63 bị can để điều tra về các hành vi sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm.

63 bị can này thuộc 10 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và các doanh nghiệp thi công, cải tạo phương tiện xe cơ giới trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Họ bị khởi tố để điều tra về các hành vi Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.