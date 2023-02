Sai phạm đăng kiểm: Có cá nhân dùng dư luận xã hội tạo áp lực cho công an

Chiều 2/2, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, thông tin về vụ án xảy ra tại một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, khi cơ quan công an tiến hành khám xét một số trung tâm đăng kiểm, có ý kiến cho rằng cơ quan công an làm ảnh hưởng đến hoạt động đăng kiểm, nhưng thực tế không phải thế.

Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định từ khi điều tra vụ án đến nay, cơ quan công an không ra quyết định nào, không ra một văn bản tố tụng nào về việc dừng hay tạm dừng hoạt động của các trung tâm đăng kiểm và hoạt động tố tụng này hoàn toàn đúng luật. Cơ quan công an chỉ thu giữ vật chứng, tài liệu của đối tượng phạm tội.