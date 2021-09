Sai lệch, mất thông tin tiêm vắc xin, người dân cần liên hệ cơ quan nào?

Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 là nơi cho phép người dân, tổ chức đăng ký tiêm, tra cứu chứng nhận tiêm, đăng ký cơ sở tiêm chủng và công khai thông tin về số lượng vắc xin, phân bổ vắc xin, số lượng đối tượng đăng ký, đã tiêm, kết quả tiêm chủng.



Trong khi đó, sổ Sức khỏe điện tử là một ứng dụng trên di động dành cho người dân kết nối trực tiếp với hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế. Tình trạng tiêm vắc xin của mỗi người sẽ được cập nhật lên ứng dụng này, bao gồm thông tin cá nhân của người dân, số mũi vắc xin đã tiêm và mã QR để người dân sử dụng khi được nhân viên y tế yêu cầu.



Người đã tiêm vắc xin mũi một sẽ nhận giấy chứng nhận màu vàng. Người đã tiêm đủ hai mũi sẽ nhận giấy chứng nhận màu xanh. Người chưa tiêm mũi nào thì ghi nhận "chưa tiêm vắc xin ".

Sổ Sức khỏe điện tử. Ảnh: VietNamNet

Tuy nhiên hiện nay, nhiều người phản ánh thông tin trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 đã bị sai lệch. Có trường hợp chưa tiêm lại có xác nhận đã tiêm hoặc ngược lại. Người từng có xác nhận đã tiêm vắc xin nay lại mất xác nhận.



Tại ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, nhiều tình huống tương tự cũng đã xảy ra khi có những người đã tiêm chủng 2 mũi vắc xin nhưng do khâu cập nhật thông tin, phần mềm chỉ báo mới tiêm 1 mũi, thậm chí là chưa tiêm.



Điều này khiến nhiều người dân lo lắng bởi sắp tới TP.HCM sẽ thí điểm nới lỏng phục hồi kinh tế dựa trên nguyên tắc an toàn, linh hoạt theo kết quả phòng chống dịch. Tiêu chí đánh giá an toàn dựa trên thẻ xanh, thẻ vàng căn cứ trên kết quả tiêm vắc xin.



Về vấn đề này, theo Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế, những người có sai lệch thông tin cần liên hệ đến Sở Y tế địa phương.



Những sai lệch hiện nay không phải do phần mềm, mà do nhầm khi nhập thông tin giữa danh sách đăng ký tiêm và danh sách đã tiêm hoặc do khâu nhập dữ liệu đã tiêm của cơ sở tiêm chủng bị chậm.



Với nhóm F0 đã khỏi, Bộ Y tế chưa có hướng dẫn coi là "thẻ xanh" hoặc "thẻ vàng". Hiện Bộ Y tế dự thảo hướng dẫn này, khi ban hành hướng dẫn coi những người F0 đã khỏi tương đương tiêm 1 mũi hay 2 mũi vắc xin sẽ có hiển thị tương đương trên Sổ Sức khỏe điện tử/Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19.