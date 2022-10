Sai lầm khi chế biến thịt có thể khiến món ăn thành ‘thuốc độc’

42 phút trước Ăn ngon - Sống khỏe

Theo trang Eat this not that, chế độ ăn uống và tập thể dục có thể giúp kiểm soát trọng lượng cơ thể. Thay đổi những gì chúng ta thường xuyên uống có thể ảnh hưởng đến mức độ hiệu quả trong mục tiêu giảm cân.