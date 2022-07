Sai lầm khi ăn sáng biến thực phẩm thành ‘kẻ thù’ tàn phá dạ dày, gan, thận

Không ăn trứng Lòng trắng trứng là nguồn cung cấp protein và rất nhiều các chất dinh dưỡng khác. Lòng đỏ trứng gà cũng tốt cho một số người nhưng nên ăn ở mức độ vừa phải, vì chúng chứa nhiều protein, vitamin D và chất chống oxy hóa có lợi cho mắt. Như vậy, ăn trứng vào buổi sáng sẽ mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích. Nếu là người khỏe mạnh, bạn có thể ăn cả quả trứng mỗi ngày. Có thể bạn sẽ cần ít hơn nhiều so với mức đó nếu mắc bệnh tiểu đường hoặc tim. Ăn quá nhiều ngũ cốc Bổ sung quá nhiều ngũ cốc là sai lầm khi ăn sáng rất phổ biến. Trước khi ăn, hãy kiểm tra nhãn giá trị dinh dưỡng trên mặt hộp ngũ cốc. Hãy tìm khẩu phần được khuyến nghị và tuân theo số lượng đó. Bạn có thể sử dụng cốc đo để cho đúng liều lượng. Hãy chọn những nhãn hiệu có ít đường và nhiều chất xơ. Chỉ ăn trái cây cho bữa sáng Ăn trái cây rất có lợi cho sức khoẻ, giúp bổ sung vitamin và khoáng chất. Ngoài ra, chất xơ trong trái cây còn có tác dụng thanh lọc cơ thể, phòng chứng táo bón. Tuy nhiên, chỉ ăn trái cây vào buổi sáng là thói quen có hại cho sức khỏe. Bởi trong thành phần của trái cây có chứa rất ít tinh bột và protein – hai thành phần chính cần thiết cho bữa ăn sáng lành mạnh. Ăn sáng chỉ bằng trái cây không đủ điều kiện để cơ thể tăng cường hệ miễn dịch và những dưỡng chất cần thiết để bổ sung năng lượng.





Không ăn rau trong bữa sáng



Với nhiều người Việt đặc biệt là những người sống ở thành thị, bữa sáng gắn liền với họ là bún, phở, bánh mỳ… nên lượng rau có trong một bữa sáng rất ít.



Người Việt vốn đã rất lười ăn rau, không đủ theo khuyến cáo của WHO, trong khi bữa sáng bổ sung rất nhiều đạm và tinh bột nhưng lại không ăn rau. Điều này nếu tạo thành một thói quen sẽ gây nên những hệ lụy cho sức khỏe. Bởi rau cung cấp nhiều vitamin và chất xơ cần thiết cho cơ thể, không ăn đủ rau nhất là vào buổi sáng ngoài việc thiếu vitamin còn gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.



Ăn đồ lạnh



Buổi sáng, các bộ phận trên cơ thể bao gồm cơ bắp, thần kinh, mạch máu… đang ở trạng thái co lại. Nếu bạn ăn thực phẩm lạnh sẽ khiến lưu lượng máu trong cơ thể khó lưu thông, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, lâu ngày dẫn đến táo bón, giảm sức đề kháng của cơ thể.



Ăn đồ thừa qua đêm



Không ít người có thói quen ăn đồ ăn thừa còn lại từ hôm trước vào bữa sáng hôm sau. Trong khi, thực phẩm nếu được bảo quản tốt thì không sao, nhưng có nhiều đồ ăn không giữ lại giá trị dinh dưỡng do để lâu, thậm chí còn có thể sản sinh ra nitrit có hại cho sức khỏe. Những phản ứng trước mắt có thể gây rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, khó tiêu… còn về lâu dài thì hệ lụy khôn lường.





Vừa ăn vừa di chuyển



Theo Boldsky, vừa đi vừa ăn sáng có thể gây hại cho dạ dày. Khi chúng ta ăn, thực phẩm xuống ống thực phẩm vào dạ dày để tiêu hóa. Nhưng nếu bạn liên tục di chuyển trong khi ăn, quá trình tiêu hóa bị ảnh hưởng, và kết quả là bị ợ nóng và a xít, kèm theo buồn nôn.



Chưa kể việc vừa ăn sáng vừa di chuyển dễ khiến thực phẩm bám phải bụi bẩn, vi khuẩn, khói bụi trên đường... như vậy không chỉ mất vệ sinh mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe.



Ăn quá nhiều thịt



Nhiều người nghĩ rằng, buổi sáng ăn nhiều thịt để cung cấp năng lượng cho hoạt động của cơ thể trong cả ngày. Nhưng theo các chuyên gia khuyên bạn không nên ăn nhiều thịt hay nhiều dầu vào bữa sáng. Bởi những loại thức ăn này chứa quá nhiều protein, và chất béo nên không tốt cho dạ dày.



Để có bữa sáng tốt nhất



Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày và là nền tảng để cung cấp có lợi nhất cho sức khoẻ. Thậm chí, nhiều nhà dinh dưỡng còn xác định bữa ăn sáng chiếm từ 25-30% tổng năng lượng cả ngày. Do đó, bữa sáng nên là bữa ăn đầy đủ dưỡng chất nhất trong ngày.



Thời điểm tốt nhất để ăn sáng là từ 6h-8h giờ sáng, sau khi thức dậy khoảng 20-30 phút. Vì đây là thời điểm mà axit dạ dày tiết ra mạnh, tiêu thụ thực phẩm vào lúc này sẽ tốt cho dạ dày. Nếu ăn sáng sau 9h sẽ dễ gây đầy bụng, và ảnh hưởng đến bữa trưa.