Sài Gòn ơi, ốc vỉa hè nhá!

Món thứ ba tôi luôn gọi mỗi khi đi ăn ốc chính là ốc mỡ xào bơ. Thông thường, bơ thực vật được sử dụng nhiều hơn để giảm bớt độ ngấy của món ăn mà vẫn tạo được mùi thơm và độ sánh nhất định. Tỏi phi thơm cùng bơ, sau đó ốc được đổ vào chảo đảo đều với chút nước mắm, đường cho đậm đà. Khi dọn ra đĩa, chủ quán thường rắc thêm chút tỏi chiên giòn và một ít ớt bột. Một số quán còn bỏ thêm tóp mỡ xắt hạt lựu giòn giòn ăn rất cuốn. Món ốc này luôn nằm trong thực đơn của tất cả các quán ốc lớn nhỏ, trong hẻm hay ngoài phố Sài Gòn. Nước sốt thơm béo sóng sánh vàng ươm sẽ cực kỳ hợp để chấm bánh mì. Bởi vậy mà tôi hay nói đùa với đám bạn rằng: “Ăn ốc tốn bánh mì là có thật”.

Để giảm bớt độ ngấy của sốt bơ, bạn nên gọi thêm một món chế biến với sốt me để cân bằng lại vị giác. Và chắc chắn lựa chọn hoàn hảo là hột vịt lộn xào me (hoặc cút lộn xào me). Đây là thứ nước sốt mang đến độ chua thanh nhẹ nhàng hoà quyện cùng vị đậm của mắm muối và ngọt của đường. Nước cốt me cần được lọc kỹ để loại bỏ vỏ, hạt hay xơ của quả me còn sót lại. Hai thứ gia vị không thể thiếu để hoàn thiện món ăn chính là rau răm và lạc rang giã rối. Vì độ cân bằng và tinh tế của nước sốt nên món vịt lộn xào me không chỉ phổ biến ở Sài Thành mà còn lan tỏa, trở thành một món ăn khoái khẩu của người miền Bắc. Mỗi lần ăn món này là tôi luôn húp sạch nước sốt, không để lại một giọt nào.

Tất nhiên vẫn còn rất nhiều món khác mà bạn có thể thưởng thức khi vào hàng ốc như hàu nướng mỡ hành, ốc bươu nướng tiêu xanh, càng ghẹ rang muối, ốc giác xào rau muống, sò mai, sò dương, sò huyết… Nhưng với tôi thì bốn món đi vào lòng người nhất vẫn sẽ luôn là ốc được chế biến cùng sốt me, sốt trứng muối, xào bơ và xào dừa.