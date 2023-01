"Sài Gòn một thuở..." tập 2 - Ký ức thân thương từng cung đường

Sách do Công ty First news - Trí Việt và Nhà xuất bản Tổng hợp thực hiện; gồm nhiều chương; dày 288 trang với bìa đẹp lộng lẫy, nhiều hình ảnh minh họa

"Sài Gòn một thuở - Dân Ông Tạ đó!" tập 2 là tập sách thứ hai sau "Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương" của một serie sách mà First News - Trí Việt sẽ phối hợp với tác giả Cù Mai Công để thực hiện, sắp tới sẽ là "Sài Gòn một thuở - Dân Ông Tạ đó!" tập 3…

Đặc biệt, lần đầu tiên sau 25 năm, sáu tập "Sài Gòn by night" sẽ được tái bản. Đây là những tập sách best seller ra liên tục trong sáu năm 1997 - 2002 của tác giả Cù Mai Công, ít nhiều gây "chấn động" dư luận thời kỳ đó. Số lượng in mỗi lần 15.000 - 20.000 bản đã hết ngay trong một tuần. Dù lúc ấy có nhiều đề nghị tái bản nhưng do nhiều lý do, tác giả đã không thực hiện được. Các tập sách này đã được đưa vào giảng dạy môn phóng sự ở nhiều trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam và đại sứ Mỹ ở Việt Nam lúc ấy đã phải tìm mua.

Lần tái bản đầu tiên này, không chỉ in lại những bài báo về một Sài Gòn về đêm của giới trẻ "ăn chơi" lúc đó mà cũng là lần đầu tiên, tác giả công khai "bí mật hậu trường" của những bài phóng sự ấy.

Về tác giả

Cù Mai Công tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm TPHCM với số điểm hạng 4 trên gần 200 sinh viên khóa học 1980 - 1984.

Từ 1985 đến nay, Cù Mai Công làm phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn cho các tòa báo: Khăn quàng đỏ, Mực tím, Tuổi trẻ, Tuổi trẻ Cười, Tuổi trẻ Online. Anh phản ánh, ghi nhận những hoạt động phong trào của Đoàn, Đội, Hội và lối sống của giới trẻ TPHCM.

Hai lĩnh vực trong nghề báo mà Cù Mai Công được độc giả biết đến nhiều nhất là khi anh cho ra mắt, nhân vật "Anh Cỏ Cú", phụ trách một chuyên mục tại báo Mực tím từ số 1 đến số 89 (1988 - 1993) và thực hiện gần 200 bài viết, phóng sự về cuộc sống về đêm của giới trẻ TPHCM trên báo Tuổi trẻ từ 1994 - 2004. Từ những hoạt động tích cực trong nghề báo, năm 2005, Cù Mai Công đã được bình chọn là một trong 30 "Gương mặt trẻ của thành phố 30 năm" tại Đại hội Thanh niên tiên tiến TPHCM.

Các tác phẩm đã xuất bản: "Sài Gòn by night" tập 1, 2, 3, 4, 5, 6; "Tuổi mực tím Sài Gòn"; "Sài Gòn một thuở: Dân Ông Tạ đó".