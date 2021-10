Sài Gòn lại vui: Tháng 10 dạo Thảo Cầm Viên, tháng 11 về Miền Tây

Lộ trình dự kiến, người dân TP.HCM sẽ đi du lịch liên tỉnh/thành từ tháng 11/2021

Trong thời gian tới, Sở Du lịch TP phối hợp với UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức lại các điểm tham quan, các tuyến phố, các cơ sở dịch vụ lưu trú, mua sắm, ăn uống… theo hướng vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo chất lượng. Đồng thời, Sở kết nối các tỉnh, thành để phát triển tuyến, điểm an toàn liên vùng, nâng cao giá trị cạnh tranh của du lịch nội địa và thống nhất các tiêu chí an toàn giữa các địa phương.

Về phát triển sản phẩm du lịch, TP nâng chất lượng các điểm đến theo lộ trình kiểm soát dịch bệnh và phát triển các sản phẩm theo hình thức khép kín gắn với các điểm tham quan có không gian rộng và mở như Thảo Cầm Viên (quận 1), Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), Bảo tàng áo dài, Công viên văn hóa lịch sử Suối Tiên,…