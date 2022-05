Sài Gòn có núi!

Theo ông Văn, trên thế giới hiện tượng nâng lên, hạ xuống do các vận động địa chất là bình thường, nhưng thường phải là cả một vùng lớn, và tốc độ, nếu là nâng/hạ kiến tạo thông thường thì cũng chỉ tối đa khoảng 1 cm/năm, hoặc vài mm/năm. Ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện tại, ghi nhận sụt lún cỡ 1 - 3cm/năm, nhưng sụt lún do kiến tạo cũng chỉ khoảng đó. Còn những mức sụt lún được ghi nhận cao hơn thì đang được cho là do chủ yếu khai thác nước ngầm, nhưng cũng chỉ xảy ra ở cục bộ xung quanh các cụm giếng khoan khai thác nước ngầm.

Trên thế giới, một số nước Bắc Âu như Na Uy, Phần Lan… còn gặp hiện tượng nâng cả vùng, nhưng tốc độ cũng chỉ dưới 1cm/năm, và không phải do kiến tạo hoặc khai thác nước ngầm. Nguyên nhân do trước đây những vùng này bị một lớp băng dày hàng km phủ lên. Đất đá bên dưới đã quen chịu một tải trọng rất lớn. Nay lớp băng đó dần bị tan chảy. Mặt đất không còn chịu một tải trọng lớn như thế nữa nên dần phình lên.

Ông Văn đưa ra một giả thiết khác, cũng có thể có một hiện tượng là do lực kiến tạo của Trái đất và thành phần đặc biệt của một lớp/khối đá. Chẳng hạn, ta có một lớp/khối đá muối rất mềm. Dưới áp lực nén ép của các vận động kiến tạo của vỏ Trái đất, lớp/khối đá muối đó bị ép và dần dần trồi lên, nhưng cũng không phải với tốc độ tên lửa 0,5m/năm.