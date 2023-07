Sài Gòn cà phê đêm, sau niềm vui là hệ luỵ khó lường

Còn với Bảo An (21 tuổi – sinh viên) lý do chỉ vì: “ Tối cũng không có gì làm, nên mình với nhóm bạn hay rủ nhau ra đây ngồi chơi xíu rồi về”. Xíu của An khi nhìn đồng hồ lúc này cũng đã hơn 3 giờ sáng… .

Chưa kể còn có thể làm tăng nguy cơ béo phì, nguy cơ ung thư, trong đó có ung thư vú, cũng như làm giảm đáp ứng miễn dịch, giảm khả năng tạo kháng thể của cơ thể

Thiếu ngủ kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, giảm sự tập trung mà còn tác động xấu đến sức khỏe tinh thần. Cảm giác mệt mỏi, căng thẳng và stress dễ xuất hiện khi cơ thể không được nghỉ ngơi đủ, dẫn đến sự suy giảm khả năng xử lý vấn đề và đưa ra quyết định.

Bên cạnh sức khoẻ, nhiều bạn trẻ cũng gặp những chuyện không hay trên đường về khi trời đã quá khuya. Theo lời kể của Bảo An, trong một lần đi cà phê với bạn về cô bị một nhóm thanh niên say xỉn lạ mặt ép xe có ý đồ xấu, nhưng may ngay lúc đó gặp một tổ dân phòng đi tuần tra nên mới tránh được điều không may có thể xảy đến.

Sài Gòn luôn có những thứ mới mẻ và độc đáo để khám phá, ngồi cà phê thâu đêm cũng là một trải nghiệm thú vị. Nhưng hãy nhớ rằng sức khỏe là quan trọng nhất, hãy cân nhắc và có sự cân bằng để có thể tận hưởng hết niềm vui và sự sáng tạo của cuộc sống.