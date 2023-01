Sải bước ra thế giới, xuất khẩu rau quả tự tin lập kỷ lục mới

"Đơn khách đặt rất nhiều, song thời điểm này sầu ở các vùng trồng đang là nghịch vụ, sản lượng khiêm tốn", bà nói. Do đó, doanh nghiệp mới đáp ứng được 1/10 đơn hàng của nhà nhập khẩu Trung Quốc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty cổ phần RYB, cũng vui mừng thông báo, lô cam Cao Phong (Hòa Bình) đầu tiên của doanh nghiệp đã lên đường sang Anh đầu tháng 1/2023. Trước đó, chuyến bưởi đỏ Tân Lạc cũng được xuất khẩu sang thị trường này.

Nhu cầu trái cây từ các thị trường rất lớn, quan trọng là hàng của chúng ta có đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn hay không, bà Hương cho hay. Sau thời gian dài chuẩn bị, toàn bộ các mẫu thử nghiệm cam, bưởi đều không phát hiện bất kỳ hoạt chất nào trong danh sách gần 900 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật bắt buộc phải phân tích theo tiêu chuẩn châu Âu.

Những kiện hàng đầu tiên gửi sang Anh đã thông quan, chuẩn bị lên quầy kệ siêu thị. Bà Hương tin tưởng, năm 2023, các đơn hàng xuất khẩu trái cây sang thị trường EU sẽ nhiều hơn, khi được người tiêu dùng đón nhận.

Tại Long An, ông Trương Quang An - Giám đốc HTX Thanh long Tầm Vu, báo tin, giá thanh long không chỉ tăng mạnh mà các nhà nhập khẩu cũng ồ ạt đặt hàng. Hiện, thanh long ruột trắng lên trên 20.000 đồng/kg, thanh long ruột đỏ ở mức 30.000 đồng/kg. Ngoài thanh long của các xã viên HTX, ông An còn thu mua từ các nhà vườn liên kết, nhưng hàng để xuất khẩu vẫn thiếu.

Trung Quốc mở cửa trở lại, thanh long xuất khẩu sang thị trường này rất thuận lợi. Khách hàng Thái Lan, EU,... cũng muốn nhập khẩu lượng hàng lớn, ông cho hay.