Sách Xanh Ngoại giao Nhật Bản 2024 tiếp tục định hướng mở rộng hợp tác với ASEAN

Về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, Sách Xanh nêu rõ nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã có nhiều hoạt động giao lưu cấp cao, với các chuyến thăm lẫn nhau của các lãnh đạo hai nước. Sách Xanh nêu bật điểm nhấn là việc hai nước quyết định nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới hồi tháng 11/2023.

Lãnh đạo hai nước đã nhất trí, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh thông qua giao lưu quốc phòng, chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng, viện trợ an ninh chính thức (OSA)… Đồng thời, tăng cường hợp tác liên quan đến an ninh hàng hải; hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển xanh; ủng hộ Sáng kiến Cộng đồng châu Á không phát thải (AZEC); tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng thông qua phát triển công nghiệp phụ trợ và mở rộng môi trường đầu tư; thúc đẩy hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao.