Sách Việt đi Tây

Nguyễn Thùy Phương Linh (trái) bên Tiệm sách Vui Vẻ lúc còn ở Đức



1. Với mong muốn hỗ trợ trẻ em Việt Nam đang sinh sống tại Mỹ tìm hiểu về ngôn ngữ và văn hóa Việt, tháng 5/2021, anh Nguyễn Nghĩa Tài (quê Nghệ An, hiện sống và làm việc tại Mỹ) đã thành lập dự án Stories of Vietnam. Dự án đã in được 4 đầu sách: Rùa con đi chợ, Giấc mơ biển xanh, Chiếc vòi của Tiwi, Lại may hỏng rồi. Tất cả đều là truyện thiếu nhi, có minh họa sinh động và thông điệp hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Sách được xuất bản dưới dạng song ngữ Anh - Việt. Phần sau mỗi cuốn sách đều giới thiệu thêm về văn hóa Việt Nam. Như cuốn Rùa con đi chợ, giới thiệu về rùa Hồ Gươm và Tháp Rùa; hay cuốn Lại may hỏng rồi là một chút thông tin về lịch sử áo dài và 12 con giáp.

Sau gần 2 năm, hơn 4.300 bản sách đã được gửi đến hơn 1.300 gia đình ở Mỹ hoàn toàn miễn phí, kể cả phí vận chuyển. Anh Tài cùng cộng sự đang tích cực liên hệ với các thư viện để có thể mang sách của dự án đến với thư viện cộng đồng ở khu vực có nhiều người Việt sinh sống. Hiện tại, sách của dự án đã có mặt tại 24 chi nhánh thư viện ở California. Ngoài lứa tuổi thiếu nhi, dự án còn hướng đến lứa tuổi lớn hơn thông qua việc thu thập và tạo ra nhiều nội dung song ngữ hay, bổ ích trên website storiesofvietnam.org.