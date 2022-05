Sách giáo khoa mới tăng giá gấp hơn 2 lần: Phương án nào với học sinh vùng cao?

Theo PGS.TS. Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT thì điều quan trọng hiện nay là các trường cần có thư viện dùng chung SGK để tiết kiệm chi phí cho phụ huynh.

"Theo tôi, chúng ta nên chủ trường xây dựng tủ sách cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa khó khăn. Còn các trường trên cả nước nên vận động học sinh sau khi sử dụng sau 1 năm thì có thể tặng lại cho nhà trường tạo thư viện.

Từ nguồn này, nhà trường sẽ cho học sinh khóa sau mượn sách. Một năm có 30% học sinh tặng sách thì chỉ sau vài năm 100% học sinh của trường sẽ không phải mua sách. Cha mẹ không cần mua sách đầu năm học mà dùng sách của nhà trường, chỉ mua những cuốn bài tập thì cũng giúp phụ huynh tiết kiệm được một khoản”, PGS.TS. Trần Xuân Nhĩ nói.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thực hiện kê khai giá bán lẻ các bộ sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 với Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) theo quy định. Các bộ sách giáo khoa của nhà xuất bản này có giá bìa cụ thể như sau:



Bộ sách giáo khoa lớp 3 từ 177.000 đồng/bộ đến 183.000 đồng/ bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh)



Bộ sách giáo khoa lớp 7 từ 208.000 đồng/bộ đến 209.000 đồng/bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh)



Bộ sách giáo khoa lớp 10 từ 246.000 đồng/bộ đến 301.000 đồng/bộ (tuỳ thuộc tổ hợp môn học và chuyên đề học tập mà học sinh lựa chọn).



So với giá bộ sách giáo khoa hiện hành thì sách giáo khoa mới của lớp 3, lớp 7, lớp 10 của chính Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam áp dụng năm học tới đều tăng rất cao.



Cụ thể, nếu bộ sách giáo khoa lớp 3 hiện hành (chưa bao gồm sách tiếng Anh) chỉ khoảng 60.000 đồng/bộ thì giá sách giáo khoa mới công bố là gần 210.000 đồng/bộ.



Năm học tới, tiếng Anh cũng chuyển từ môn học tự chọn sang bắt buộc nên sách giáo khoa tiếng Anh cũng không thể thiếu với tất cả học sinh.



Giá sách giáo khoa tiếng Anh luôn cao nhất trong số các sách giáo khoa khác. Do vậy, nếu tính cả sách tiếng Anh thì giá bộ sách giáo khoa lớp 3 sẽ lên tới hơn 300.000 đồng/bộ.



Tương tự, giá bộ sách giáo khoa lớp 7 hiện hành (chưa bao gồm sách tiếng Anh có giá bìa là gần 120.000 đồng/bộ thì bộ sách giáo khoa mới cũng chưa bao gồm sách tiếng Anh là gần 210.000 đồng/bộ.



Với lớp 10 thì giá bộ sách giáo khoa mới sẽ áp dụng từ năm học mới tăng gần gấp đôi. Cụ thể, giá của bộ sách giáo khoa lớp 10 hiện hành với 13 môn học được niêm yết là 164.000 đồng.



Chia sẻ từ NXB Giáo dục Việt Nam, giá sách giáo khoa của đơn vị này thấp hơn trung bình 20% so với giá sách giáo khoa của các nhà xuất bản khác. NXB Giáo dục Việt Nam lý giải, lý do giá sách giáo khoa mới như vậy là được thiết kế theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, tăng cường kênh hình với nhiều hình thức trình bày, minh họa sinh động, hấp dẫn, khổ sách 19x26,5cm.

Hoàng Thanh