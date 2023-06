Sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 sẽ có trong tháng 6

Tuy nhiên, hiện tại các địa phương đã phê duyệt đầy đủ các loại sách, theo lời ông Sơn. Bộ đã mở thầu in gần 80% số sách lớp 4, 8, 11 và sẽ in đủ số lượng này trong tháng 6.

"Đến ngày hôm qua đã tổ chức mở thầu việc in gần 80% số sách, còn khoảng 20% trên cơ sở các địa phương đã báo về đầy đủ để NXB Giáo dục lên kế hoạch tổ chức in. Trong tháng 6 sẽ in đủ 80% và tiếp tục sẽ in hoàn thành để kịp cho năm học mới, đủ sách cho các khối lớp 4, 8, 11. Như vậy sẽ hoàn thành đủ sách cho phổ thông", ông Sơn cho hay.