Sắc xanh lam duyên dáng đang phủ sóng khắp các sàn diễn thời trang

Nếu như ở bộ môn nghệ thuật thứ 7, siêu phẩm “Avatar 2: The Way of Water” đang ”phủ xanh” mọi rạp chiếu phim, thì trong lãnh địa thời trang, sắc xanh lam duyên dáng cũng phủ sóng khắp các sàn diễn.

Sau nhiều năm bị trì hoãn, phần hai của bom tấn “Avatar” đã chính thức ra mắt trong sự mong chờ của các tín đồ điện ảnh trên khắp thế giới. Đã hơn một thập kỷ kể từ khi bộ phim gốc được công chiếu vào năm 2009, thật khó để nhìn nhận chính xác bộ phim đã ảnh hưởng đến văn hóa đại chúng như thế nào. Nhiều ý kiến cho rằng, không giống như “Star Wars” hay phim của Marvel, “Avatar” vẫn chỉ là một hiện tượng nhất thời: không có meme, không có câu thoại đáng nhớ và có thể nhiều người đã quên tên nhân vật hoặc các tình tiết quan trọng. Tuy nhiên, chỉ sau 12 ngày công chiếu, phần 2 của bộ phim đã vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu toàn cầu, cho thấy sức hút không thể cưỡng lại của thương hiệu điện ảnh nổi tiếng. Bộ sưu tập Xuân Hè 2023 của Off-White gây ấn tượng mạnh mẽ khi sử dụng xanh lam làm màu sắc chủ đạo từ trang phục, makeup cho đến sàn diễn. Tại các sàn diễn thời trang, sắc xanh lam cũng đang dần khẳng định vị thế là một trong những xu hướng màu sắc sẽ “lên ngôi” trong năm 2023 tới đây. Tại cả hai buổi trình diễn mùa Thu Đông 2022 và mùa Xuân Hè 2023, người mẫu khoác lên mình các thiết kế màu xanh da trời, với vô vàn sắc thái khác nhau, đã xuất hiện nổi bật trên sàn diễn. Đó là những bộ đồ tuyệt đẹp màu xanh lam của Marni, Bluemarine và Moschino. Trong khi đó, người mẫu được sơn xanh từ đầu đến chân ở show diễn của Diesel và Batsheva. Người ta cũng được chiêm ngưỡng những bộ jumpsuit màu xanh lam đầy cuốn hút trong bộ sưu tập đến từ các thương hiệu Off-White, Dion Lee và Vetements. Chỉ có thể có một lời giải thích hợp lý, đó là sự trở lại của người Na’vi (với nước da màu xanh lam đặc trưng) đã đi vào tiềm thức của các nhà thiết kế, đem đến cho họ sự thăng hoa hoàn hảo trước tông màu “tĩnh lặng” mà cũng vô cùng nổi bật này. Các sắc thái đa dạng của màu xanh lam được ứng dụng vào các thiết kế một cách tinh tế, bắt mắt. Từ trái qua phải: Chet Lon Xuân Hè 2023, Vetements Thu Đông 2022, Moschino Pre-fall 2022, Dion Lee Thu Đông 2022. Xanh lam là màu sắc đặc trưng đại diện cho bầu trời và biển cả, gợi cảm giác về sự rộng lớn mà cũng rất đỗi yên bình, dịu dàng. Dưới bàn tay tài hoa của các nhà thiết kế, xanh lam được biến tấu với vô vàn các cấp độ màu sắc khác nhau, đem đến cho người mặc những ấn tượng riêng biệt. Tông xanh pastel toát lên nét ngọt ngào thanh lịch. Các sắc xanh dương đậm lại tạo điểm nhấn hút mắt cho người mặc nhờ sự nổi bật của nó. Dù bạn yêu thích phong cách năng động hiện đại, dịu dàng kẹo ngọt hay cuốn rũ, sang trọng,… màu xanh lam luôn sẵn sàng “chiều ý” bạn với những bản phối vô cùng đa dạng, linh hoạt. Các bản phối và biến tấu chất liệu tuyệt đẹp với màu xanh lam. Từ trái qua phải: Kiko Kostadinov Xuân Hè 2023, Wiederhoeft Xuân Hè 2023 và Diesel Thu Đông 2022 Không chỉ xuất hiện trên trang phục, sắc xanh lam còn trở thành layout trang điểm được nhiều nhà mốt ưa chuộng. Từ mái tóc cho đến đôi mắt, thậm chí là toàn bộ làn da đều có thể được “phủ xanh." Màu sắc đặc trưng này của “Avatar” dễ dàng tạo hiệu ứng về sự hiện đại pha chút bí ẩn, mà vẫn vô cùng nổi bật. Nếu bạn muốn có một diện mạo thật phá cách, thì nhất định đừng bỏ qua màu xanh lam trong “bảng màu” làm đẹp của mình nhé!/. Màu xanh lam cũng trở thành cảm hứng cho những makeup look độc đáo. Từ trái qua phải: Mark Fast Xuân Hè 2023, Batsheva Xuân Hè 2023, Gypsy Sport Xuân Hè 2023, Marni Xuân Hè 2023. Vũ Thảo (Đẹp/Vietnam+)