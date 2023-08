Sắc vóc hiện tại của Hoa hậu Hoàn Vũ 2021

Harnaaz Sandhu thời điểm bị chỉ trích vì thân hình mũm mĩm kém sắc.

Tiết lộ về lý do tăng cân, Harnaaz Sandhu cho biết mình mắc căn bệnh hiếm gặp mang tên Celiac. Đây là căn bệnh đường ruột do không dung nạp gluten, gây ra hàng loạt các rối loạn tiêu hóa và giảm khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng tại ruột non.

Chính vì vậy, cô phải dùng rất nhiều thuốc kháng sinh, dẫn đến việc tích nước trong cơ thể và tăng cân dữ dội. Thậm chí, cô từng phải nhập viện gấp 3 ngày trước cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ.

Ngoài ra, Harnaaz Sandhu cũng thừa nhận bản thân rất thích đồ ngọt cộng với lịch trình công việc dày đặc khiến cô không có thời gian tập luyện để lấy lại vóc dáng.