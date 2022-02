Sa Pa, Y Tý có thể xuất hiện băng tuyết trong đợt lạnh dưới 0 độ C

Vùng thấp trời chuyển rét nhanh chóng, sau xuống mức rét đậm, rét hại. Vùng núi rét hại nặng đến rất nặng và kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt lạnh rét này ở vùng núi khả năng giảm xuống 3-5 độ C, vùng núi cao Sa Pa xuống 0-2 độ C, những khu vực có độ cao trên 2.000 m xuống dưới 0 độ C.