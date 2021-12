Sa Pa họp khẩn vì nhân viên cáp treo Fansipan dương tính với SARS-CoV-2

Your browser does not support the audio element.

Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa họp khẩn sau khi có tin một nhân viên Công TNHH dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa bị dương tính với SARS-CoV-2 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử thị xã Sa Pa).

Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) vừa họp khẩn dưới sự chủ trì của ông Vương Trinh Quốc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, vì một ca nghi mắc Covid-19.