Sa Pa đón gần 42.000 lượt khách trong dịp Tết dương lịch 2023

Trong 3 ngày nghỉ (31/12/2022-2/1/2023), Sa Pa đón xấp xỉ 42.000 lượt khách, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ khách du lịch ước đạt 126 tỷ đồng, tăng trên 80 tỷ đồng so với dịp Tết dương lịch 2022.



Đến ngày 29/12/2022, các khách sạn, nhà nghỉ, homestay ở Khu du lịch quốc gia Sa Pa (Lào Cai) đã cơ bản được đặt kín phòng, nhất là các khách sạn từ 3 sao trở lên nằm ở khu vực trung tâm. Tuy nhiên, thị xã vẫn đáp ứng đủ nhu cầu lưu trú của du khách vì trên địa bàn vẫn còn nhiều cơ sở lưu trú nhỏ, đặc biệt là các homestay.



Những ngày đầu năm mới 2023, Sa Pa chìm trong làn sương mờ, nhiệt độ sáng sớm là 6 độ C kèm mưa nhỏ. Dù thời tiết rét buốt song các điểm vui chơi vẫn đông kín người, đặc biệt đỉnh Fansipan thu hút nhiều du khách đến tham quan và check-in với mong muốn năm mới được đứng trên đỉnh cao "nóc nhà Đông Dương".



Anh Vũ Công Minh cùng nhóm bạn đến từ Hải Phòng leo đỉnh Fansipan vào ngày 1/1, bất chấp thời tiết lạnh buốt, anh cùng các bạn rất hạnh phúc chia sẻ: "Đoàn mình chọn Sa Pa là điểm đến đầu tiên trong năm 2023 vì hy vọng một năm mới với mọi điều sẽ đạt "đỉnh cao", từ công việc, chuyện tình cảm, gia đình...".



Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sa Pa Hoàng Thị Vượng cho biết thêm, nhằm tạo điều kiện cho du khách đến tham quan du lịch tại tỉnh Lào Cai được hưởng các dịch vụ, sản phẩm du lịch tốt nhất trong điều kiện cho phép, thị xã Sa Pa đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường lực lượng kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông, quản lý thị trường, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm phục vụ du khách trong dịp nghỉ Tết.



Điển hình, dịp này, một chủ quán ăn ở trung tâm thị xã Sa Pa "chặt chém" khách du lịch với đĩa thịt lợn giá 495.000 đồng, đã bị lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt hành chính 7 triệu đồng và yêu cầu ký cam kết bán đúng giá niêm yết.