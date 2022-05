Sa Pa bất ngờ lạnh 9 độ C, du khách vội sắm áo ấm

Lúc 7 giờ 2/5, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở thành phố Lào Cai rét nhẹ 20,1 độ C; thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) thấp hơn 19,6 độ C, vùng núi cao Bắc Hà lạnh rét 15,5 độ C và đặc biệt khu du lịch quốc gia Sa Pa giảm xuống còn 9 độ C.

Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương trong đợt lạnh rét này. Nhiều du khách đang tham quan, nghỉ dưỡng ở Sa Pa trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 do không chuẩn bị quần áo ấm, đã phải vội đi mua.