Sa lưới sau 35 năm trốn truy nã về tội giết người

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, tại xã An Hoà, huyện An Lão, tỉnh Bình Định, đơn vị đã tổ chức bắt đối tượng Nguyễn Văn Năm, SN 1960, trú tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, phạm tội giết người theo Lệnh truy nã số 326/LTN ngày 21/7/1987 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.