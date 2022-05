Sa lưới sau 27 năm thay đổi lý lịch của cả gia đình để trốn truy nã

Đầu năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai, cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh một lần nữa lật lại hồ sơ vụ án.

Đến tối 20/5, cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai đã bao vây một căn nhà nằm giữa khu dân cư đông đúc. Khi tổ công tác ập vào, trong nhà có người đàn ông được xác định là Vũ Mạnh Quyền. “Vũ Mạnh Quyền, anh đã bị bắt giữ, khi ấy chúng tôi đã hô lớn. Song do có sự chuẩn bị trước về tâm lý nên Quyền rất khẳng định rằng tên là Nguyễn Mạnh Hùng, còn người lái xe đường dài là con trai của ông ta cũng có một tên khác”, một cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai chia sẻ.

Tổ công tác lập biên bản, bắt giữ Vũ Mạnh Quyền.

Trước thái độ ngoan cố của đối tượng, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra các giấy tờ tuỳ thân của ông ta và một số người có mặt tại bữa ăn. Đến lúc này, Quyền mới thừa nhận hành vi phạm tội, kết thúc 27 năm trốn chạy.