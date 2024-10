S.T Sơn Thạch chia sẻ anh đã gắng gượng cảm xúc, tham khảo từ Ninh Dương Lan Ngọc nhưng nước mắt vẫn tuôn trào trong nhiều tập "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ca sĩ giảm 6 kg suốt hành trình ghi hình chương trình. Your browser does not support the video tag. Theo Tiền Phong