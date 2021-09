Ryder Cup 2023 sẽ được tổ chức tại Italy

Marco Simone mới chỉ là sân thứ 3 của Châu âu lục địa từng tổ chức Ryder Cup. Trước đó là Valderrama, Sotogrande, Tây Ban Nha (1997) và Le Golf National, Paris, Pháp (2018).

Ryder Cup 2025 sẽ được tổ chức ở sân Bethpage Black on Long Island, New York, nơi 2 lần đăng cai U.S. Open và 1 lần PGA Championship. Đến năm 2027, Ryder Cup sẽ trở lại với Ireland.