Rút khỏi Vietnam Motor Show 2024, các hãng xe nghĩ cách làm riêng

Ngay trước thềm Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024, Mercedes-Benz tự tổ chức một triển lãm riêng tại Hà Nội mang tên The Avangarde. Trong khi Audi, Ford, Nissan,... muốn gia tăng nhận diện của mình ở các sự kiện phù hợp hơn. "Trắng" xe sang tại sự kiện lớn nhất ngành ô tô Triển lãm ô tô Việt Nam - Vietnam Motor Show (VMS) do Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Nhóm Các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng (VIVA) tổ chức định kỳ vào khoảng tháng 10 hàng năm. VMS 2024 sắp trở lại từ 23-27/10 tại TPHCM sau một năm tạm hoãn. Tuy nhiên, sự kiện lớn nhất ngành ô tô Việt Nam năm nay được đánh giá là kém hấp dẫn bởi sự vắng mặt của một số thương hiệu xe nổi tiếng thế giới. Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 sẽ hoàn toàn vắng bóng dàn "chân dài" đến từ các thương hiệu xe sang nổi tiếng. Ảnh: Hoàng Hiệp Theo thông báo mới nhất từ Ban tổ chức, VMS 2024 sẽ chỉ có sự góp mặt của 11 thương hiệu ô tô là GAC, Isuzu, Mitsubishi, Honda, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, MG, BYD và GAZ; cùng các thương hiệu xe máy là Honda, SYM, Yamaha, UM Motorcycles, Harley-Davidson, Triumph, KTM và Husqvarna. Trong đó, VMS 2024 lần đầu tiên có sự góp mặt của thương hiệu đến từ CH Séc Skoda, hãng xe thương mại GAZ của Nga, các hãng ô tô Trung Quốc là GAC và BYD. Ở chiều ngược lại, 3 hãng xe lần đầu tiên góp mặt tại VMS gần đây nhất là Jeep, RAM và Morgan đã không tham dự ở kỳ triển lãm năm nay. Như vậy, so với con số 14 thương hiệu xe hơi tham dự ở kỳ trước, VMS 2024 ít hơn 3 thương hiệu. Điều đáng nói, 2024 là năm đầu tiên thiếu vắng tất cả các thương hiệu xe sang tại Việt Nam như Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Volvo, Volkswagen,... Đồng thời, tiếp tục vắng bóng các thương hiệu xe phổ thông được người Việt "quen mặt" như VinFast, Hyundai, KIA, Mazda, Peugeot,... Những chiến lược riêng "Quay lưng" với VMS, mỗi hãng xe đều đưa ra những lý do riêng, nhưng có lẽ đây không còn là sân chơi phù hợp và việc tham gia "mất nhiều hơn được". Thay vì việc đổ hàng chục tỷ đồng để có một gian trưng bày trong triển lãm, nhiều thương hiệu lại nghĩ cách tạo dấu ấn ngay trước và trong khi VMS 2024 diễn ra. Mercedes-Benz tổ chức triển lãm riêng tại Hà Nội với gần 30 mẫu xe được trưng bày. Ảnh: Hoàng Hiệp Mercedes-Benz, cái tên quen mặt với tất cả các kỳ triển lãm trước đây đã "nói không" với VMS 2024. Thay vào đó, ông lớn đến từ nước Đức này lại chọn một cách tốn kém nhưng thể hiện được chất riêng, đó là tổ chức hẳn một triển lãm mang tên The Avangarde tại Hà Nội trong ba ngày 11-13/10. Với sự chủ động hoàn toàn về ý tưởng trên một không gian rộng lớn, hãng xe Đức dễ dàng đem đến cho khách hàng của mình những trải nghiệm riêng biệt mà trong khuôn khổ một "hội chợ" như VMS khó lòng đạt được. Ford không tham dự triển lãm, thay vào đó có những hoạt động giúp gia tăng trải nghiệm của khách hàng. Lý giải quyết định không tham dự VMS 2024, đại diện Ford Việt Nam cho rằng, liên doanh xe Mỹ không góp mặt vì sự kiện này không đáp ứng được định hướng và kế hoạch ra mắt sản phẩm của hãng. Thực tế, Ford Việt Nam thời gian gần đây đầu tư nhiều hơn đến các hoạt động trải nghiệm, đồng thời gia tăng nhận diện của mình ở các sự kiện phù hợp hơn với các dòng xe gầm cao. Có 6 hãng mang xe đến trưng bày và tổ chức lái thử ngay trong khuôn khổ Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam VOC 2024. Ảnh: BTC Không chỉ Ford, 5 hãng khác cũng mang các sản phẩm xe gầm cao của mình tới trưng bày và tổ chức lái thử tại VOC 2024 là Toyota Hilux; Nissan Navara; Isuzu D-Max và Mu-X; Suzuki Jimny và Skoda Kodiaq. Các hoạt động trên biến một giải đua xe địa hình đơn thuần trở thành nơi tổ chức các hoạt động triển lãm, trình diễn, lái thử xe,... Ngoài ra, những hãng khác như Volkswagen, BMW hay Hyundai,... dù không tham gia VMS 2024 nhưng vẫn liên tục tổ chức các sự kiện trải nghiệm ở nhiều tỉnh, thành nhằm mở rộng phạm vi khách hàng cũng như quảng bá thương hiệu của mình tới công chúng.