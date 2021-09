'Running Man' bản Trung thay đổi thành viên đình đám: Idol thay thế họ là ai?

Trong khi đó, việc Thái Từ Khôn vắng mặt được thông báo là vướng lịch trình. Gần đây, hình ảnh của nam nghệ sĩ bị ảnh hưởng với hai lần bị kênh truyền thông trung ương lấy làm ví dụ phê bình. Anh nằm trong nhóm sao liên quan đến chính sách cấm nghệ sĩ có hình tượng ẻo lả của giới chức.

Việc mất đi Thái Từ Khôn và Lucas Hoàng Húc Hi được dự đoán sẽ gây ảnh hưởng lớn đến rating của Keep Running. Với tư cách thành viên mới, hai nam ca sĩ thần tượng đã giúp chương trình có bước chuyển ngoặt lớn, tăng sức hút trong hai mùa gần nhất. Trước đó, sự rút lui của các thành viên cũ như Đặng Siêu, Trần Hách, Lộc Hàm khiến lượng khán giả xem Keep Running giảm sút.